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Ticaret Bakanlığının ilk 'Kriminal Laboratuvarı' hazır

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:42 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 17:44

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere bakanlığın ilk tam teşekküllü ve modern "Kriminal Laboratuvarı"nın Ankara'da faaliyete başladığını bildirdi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri  ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere bakanlığın ilk tam  teşekküllü ve modern "Kriminal Laboratuvarı"nın Ankara'da faaliyete başladığını  bildirdi. 
 
Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük  Muhafaza birimleri tarafından her gün gümrük kapılarında, limanlarda ve  havalimanlarında, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok farklı türde kaçak  eşya yakalamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.
 
Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli  tüm imkanları sağladıklarını belirten Pekcan, "Bir yandan suçu önlemeye yönelik  teknolojik yatırımlarımıza  devam ederken,  diğer yandan da suça konu eşya ve  delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz. Bu  kapsamda, Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin  hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern Kriminal Laboratuvarımız  faaliyete başladı." ifadelerini kullandı.
 
Laboratuvarın önemine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
 
 "Hizmete giren laboratuvarımız sayesinde ele geçirdiğimiz eşyaların  tespiti ve tahlili daha hızlı gerçekleştirilirken, suç eşyası ve diğer kanıt  oluşturabilecek unsurların  analizi sağlanarak soruşturma süreçlerimizin  etkinliği artırılacak. Dünya örnekleriyle rekabet edebilir düzeydeki son  teknoloji cihaz ve ekipmanlarla donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin  incelenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak. Laboratuvarda ilk etapta  yakalanan uyuşturucu ve uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilenlerin tespiti ve  tahlili hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek."
 
Pekcan, daha sonra parmak izi ve diğer izler, balistik, patlayıcı  maddeler, moleküler genetik incelemeler gibi bölümlerin de hizmete gireceği  bilgisini verdi.
 
Suçla mücadelede önemli rol oynayacak
 
Ticaret Bakanlığının Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar  Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssü'ndeki 156 metrekare kapalı alanda faaliyet  gösteriyor. Söz konusu laboratuvar, Narkotik ve Psikotrop Maddeler  İnceleme, Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme, El Yazısı, İmza ve Doküman  İnceleme, Bilişim, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri, Moleküler Genetik  İncelemeler, Balistik İncelemeler, Patlayıcı Maddeler İnceleme bölümlerinden  oluşuyor.
 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz  ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının  tespiti ve inceleme konusu delile ilişkin adli makamlarca talep edilen uzmanlık  analiz raporu düzenlenmesinde, suçla mücadelede önemli bir işlevi yerine  getirecek. Dünyada gümrük alanında ihtisaslaşmış kriminal laboratuvarlar  işlevsellik açısından her geçen gün önem kazanıyor. Ticaret Bakanlığına bağlı  Kriminal Laboratuvarında da Alman Gümrük Kriminal İdaresi, ABD Gümrük ve Sınır  Muhafaza  laboratuvarları gibi önde gelen kuruluşların  uyuşturucu madde  analizlerinde  istifade ettiği metodlar ve ekipmanlar kullanılıyor.
 
Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu  tanzim etmekle görevli Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve  suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak suretiyle tüm kolluk  birimlerinin, Cumhuriyet savcılıklarının ve mahkemelerin hizmetinde olacak.
 

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Ticaret Bakanlığı Kriminal Laboratuvarı Ruhsar Pekcan
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