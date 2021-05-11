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Ticaret Bakanlığı, yer değiştirmeye tabi personelinin atama esaslarını düzenledi

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 18:22 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 18:22

Herhangi bir nedenle görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlamadan hizmet biriminden ayrılan personelin kalan zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanacak. Bu oranların toplamı yüzde 100'e ulaştığında personel zorunlu hizmet süresini tamamlamış sayılacak. Bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, şube müdürü, bölge amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, memur, tasfiye işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şef, memur, ambar memuru ve benzeri bazı unvanlar için hizmet puanı hesaplanacak.


Buna göre, yer değiştirme suretiyle atamalarda Bakanlığın standart  kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı öncelikli olarak dikkate alınacak, personel  mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde göz  önünde bulundurulacak. Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal ve kültürel  şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet  birimlerinin iş ve işlemleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan hizmet  bölgeleri veya hizmet birimleri arasında yapılacak.
Herhangi bir nedenle görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki hizmet  süresini tamamlamadan hizmet biriminden ayrılan personelin kalan zorunlu hizmet  süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet  birimi için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanacak. Bu  oranların toplamı yüzde 100'e ulaştığında personel zorunlu hizmet süresini  tamamlamış sayılacak. Bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve  istihbarat müdürü, şube müdürü, bölge amiri, şef, muayene memuru, muhafaza  memuru, memur, tasfiye işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şef, memur,  ambar memuru ve benzeri bazı unvanlar için hizmet puanı hesaplanacak.
 
Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri her yılın haziran-eylül  döneminde yapılacak. Ancak, can güvenliği, engellilik ve sağlık mazereti  bulunanların atamaları ile görevde yükselme, hizmetin gereği, olağan dışı  durumlar ile gerçek dışı beyanın tespiti halinde yer değiştirme dönemi  beklenmeyecek.
Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi  olarak görevlendirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal  laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile görevlendirilen personel ile kaptan,  makinist ve gemi adamı unvanlı personelin atamaları da bu kapsamda olmayacak. Yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme  Yönetmeliği hükümleri gereğince bulundukları hizmet bölgelerindeki hizmet  süresini doldurmuş olan personel, 2021 yılı yer değiştirme döneminde yeni  yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak. 2021  yılı yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça ilan edilecek takvime göre  gerçekleştirilecek. Yönetmelikle, hangi personelin yer değiştirme suretiyle atamaya tabi  olacağı ile hizmet bölgelerine göre uygulanacak hizmet süreleri de belirlendi.

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