Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Tercihler ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? KPSS-2021/9 kılavuzu yayınlandı!

Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı hakkında yapılan aramalar KPSS-2021/9 kılavuzunun yayınlanmasıyla arttı. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman, nerede ve nasıl yapılır?

KPSS-2021/9 kılavuzu erişime açıldı. ÖSYM tarafından KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin duyuru yayımlanınca Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, sorusuna aranan yanıtlar da arttı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkındaki detaylar…

KPSS 2021/9 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.