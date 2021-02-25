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Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi işlemi sona erdi… Nereden, nasıl sorgulanacak?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi işlemi sona erdi… Nereden, nasıl sorgulanacak?