Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kura sonuçları! Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi işlemi sona erdi… Nereden, nasıl sorgulanacak?

Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak için alınacak sürekli işçi kura sonuçları çekildi. Kura çekilişi 11'de başladı. Peki, Ticaret Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımı kura çekimi sonuçları…
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
"Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.
İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
Kura çekimi Bakanlığımız sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekimi için aşağıda yer alan linki tıklayınız.
TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN İLAN EDİLECEK?
Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir."