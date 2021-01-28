Ticaret Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ile ilgili duyuru!
28 Ocak 2021 Perşembe - 17:19 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 17:20
Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı giriş sınavı ile ilgili duyuru yayınladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31.01.2021 tarihinde yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılacak adaylar Hacı Bayram veli Üniversitesi tarafından e-mail adreslerine ve cep telefon numaralarına gönderilen kullanıcı bilgileri ile Https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr/ adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.
Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı giriş sınavı ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, personel alımı sınavına ilişkin duyuru yayımladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
" 31.01.2021 tarihinde yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılacak adaylar Hacı Bayram veli Üniversitesi tarafından e-mail adreslerine ve cep telefon numaralarına gönderilen kullanıcı bilgileri ile Https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr/ adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler."