Ticaret Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ile ilgili duyuru!

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı giriş sınavı ile ilgili duyuru yayınladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31.01.2021 tarihinde yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılacak adaylar Hacı Bayram veli Üniversitesi tarafından e-mail adreslerine ve cep telefon numaralarına gönderilen kullanıcı bilgileri ile Https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr/ adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.

