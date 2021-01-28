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Ticaret Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ile ilgili duyuru!

28 Ocak 2021 Perşembe - 17:19 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 17:20

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı giriş sınavı ile ilgili duyuru yayınladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31.01.2021 tarihinde yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılacak adaylar Hacı Bayram veli Üniversitesi tarafından e-mail adreslerine ve cep telefon numaralarına gönderilen kullanıcı bilgileri ile Https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr/ adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.


Ticaret Bakanlığı uzman yardımcısı giriş sınavı ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda,  personel alımı sınavına ilişkin duyuru yayımladı. 
 
 
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 
 
" 31.01.2021 tarihinde yapılacak Ticaret Uzman Yardımcısı yazılı sınavına katılacak adaylar Hacı Bayram veli Üniversitesi tarafından e-mail adreslerine ve cep telefon numaralarına gönderilen kullanıcı bilgileri ile Https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr/  adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler."
 

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