16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.07
USD 7,7100 0.38 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ticaret Bakanlığı'ndan kooperatiflere hibe yağdı

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 11:03 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 11:03

Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda, bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı. Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek.


Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Bakanlık  tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak  yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin  sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda  bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile  ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.
 
KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu  kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere  finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm  illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.
 
Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda,  ilk etapta 2 Eylül'de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin  toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754  lira hibe ile desteklenmesine karar verildi.
 
İkinci etapta 5 Ekim'de toplanan Merkez Proje Komisyonu tarafından 20  ilden 36 kooperatif 40 projeyle desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerin toplam  tutarı 4 milyon 825 bin 791 lira, toplam hibe tutarı ise 3 milyon 671 bin 783  lira olarak belirlendi.
 
Üçüncü etapta da komisyon tarafından 22 ilden toplam 43 kooperatif 48  proje desteklenmeye karar verildi.  Bu projelerin toplam tutarı da 5 milyon 990  bin 286 lira, toplam hibe tutarı ise 4 milyon 519 bin 854 lira olarak tespit  edildi.
 
KOOP-DES kapsamındaki üç etapta desteklenmesine karar verilen 133  kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe  tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak hesaplandı.
 
Projelerde yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor
 
KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini  güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif  ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor.
 
Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için  çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete,  imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet  göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.
 
Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer  bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın  ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde  75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.
 
  
 

ETİKETLER

Ticaret Bakanlığı hibe hibe desteği
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.