Ticaret Bakanlığı KPSS ile yerleşenlerden istenen belgeleri açıkladı

KPSS 2021/1 merkezi yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı da 2021/1 merkezi yerleştirme kapsamında Bakanlığa yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenen belgeleri açıkladı.

KPSS İLE YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru şu şekilde:

"2021/1 Merkezi Yerleştirme Kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylar Hakkında Duyuru"

Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 04.08.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk.No:6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.

B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

C) İstenilen Belgeler:

2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.)

8) Mal bildirim beyannamesi için Tıklayınız.

"Mal Bildirim Beyannamesi" A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

DÜZENLEYENİN :

Adı Soyadı :

Atanacağı Unvan :

Beyan Niteliği : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi :

İmzası :

Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.

9) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda "Bakanlık" tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.

10) V.H.K.İ. olarak yerleşen adaylar için MEB 'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olduğuna ilişkin resmi belge (transkript).

11) Mütercim unvanlı kadroya yerleşen aday için tercih işlemlerinin son günü itibarıyla geriye dönük son 2 yıl içinde YDS (A) düzeyinde Fransızca dil belgesi.

12) 2021/1 yerleştirme sonuç belgesi.

13) 2020 KPSS sınav sonuç belgesi.

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