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Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı! İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı…

03 Kasım 2021 Çarşamba - 10:22 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 10:22

Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması süreci başladı. KPSS-2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.


Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu


 

 

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