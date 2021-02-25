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Personel Alımı Haberleri Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları merak ediliyor! Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayınlanacak… (Canlı yayın linki)

Ticaret Bakanlığı işçi alımı sonuçları merak ediliyor! Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı yayınlanacak… (Canlı yayın linki)