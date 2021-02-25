Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Ticaret Bakanlığı sürekli işçi alımı canlı kura sonuçları sorgulama linki

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sona erdi. Ticaret Bakanlığı 70 güvenlik görevlisi alımı için 20 bin 100 kişinin başvuru yapığını, 45 beden işçisi alımı için 48 bin 830 kişinin başvuru yaptığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları detayları...

Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ile ilgili duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda sürekli işçi alımı kura çekiminin canlı yayın adresi paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı kamu işçisi alımı başvurusu geçen hafta alındı. Başvurular sona erdi adaylar sonuçları beklerken, İŞKUR bir açıklama yaptı ve kura çekimine katılacak adayların listesinin belli olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi yapılacak. İşte kura çekimi saati ve diğer detaylar…

TİCARET BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kura çekimi canlı yayın linki paylaşıldı. Yapılan duyuruda "Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!

25 Şubat günü saat 11.00'da başlayayan Tarım Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sona erdi.

TİCARET BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ LİNKİ

TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA