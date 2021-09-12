Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İlk cezalar kesildi

BTK VE TİCARET BAKANLIĞINA ŞİKAYET EDİLDİLER

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşı çoğunlukla 0850'li hatlardan arayarak internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyararak, "Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve bakan yardımcımız ile Ticaret Bakanımıza ilettim. Bu konuda 122 firma için BTK'ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduk.

Türk Telekom'un marka itibarını da zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle 'oltalama' diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK'ya diyoruz ki 'şöyle bir numara var, Türk Telekom ismini kullanarak bu numara vatandaşları dolandırmaya çalışıyor, bizim marka itibarımızı da zedeliyor. Vatandaşları da mağdur ediyor' diyerek şikayet ediyoruz" demişti. (Sabah)