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Ticaret Bakanlığı 7 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 9:16 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 9:16

Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.


 Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63  şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü  verilen şirket sayısı 70'e çıktı.
 
 Bu şirketler, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik  Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ,  İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa  Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
 
  
 

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