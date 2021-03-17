Ticaret Bakanlığı 7 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e çıktı.