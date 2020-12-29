Ticaret Bakanlığı 60 personel alacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı kadrosuna 60 personel alacak. Resmi Gazete'te yayımlanan ilana göre, iktisat, kamu yönetimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, işletme, endüstri mühendisliği, maliye ile uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinden mezun 60 uzman yardımcısı alınacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı ticaret uzman yardımcılığı giriş sınav ilanı Resmi Gazate'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı ilanına göre, iktisat, kamu yönetimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, işletme, endüstri mühendisliği, maliye ile uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinden mezun 60 uzman yardımcısı alınacak. İşte Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı başvuru şartları...

Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlanda, Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı başvuru şartları belirlendi. İktisat, kamu yönetimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, işletme, endüstri mühendisliği, maliye ile uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinden mezun 60 uzman yardımcısı alınacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı personel alımı Sınav başvuruları 20 Ocak 2021 – 29 Ocak 2021 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek. Belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek. Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

TİCARET BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI TARİHİ

Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığı alımı için yazılı sınav 28 Mart 2021 tarihinde Ankara ’da yapılacak. Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan

belgeye sahip olmak,

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacak:

I. Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi

II. Oturum : Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 20 Alan Bilgisi, % 40 Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

- Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma- Büyüme

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme.

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri

- Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

- Yabancı Dil Bilgisi Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.