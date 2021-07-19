19 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.355 -0.63 EURO 10,1180 0.14
USD 8,5850 0.79 ALTIN 497,880 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ticaret Bakanlığı 25 ilde 750 memur alacak!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:22 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 9:22

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 25 ilde alınacak muhafaza memuru için başvurular 9 Ağustos'ta başlıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları!


Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru  istihdam edecek. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bakanlık, personel alımını  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere,  açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla  gerçekleştirecek.
 
 
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.  Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve  "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.
 
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri  "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.  Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden  görüntüleyebilecekler.
 
Sözleşmeli muhafaza memuru alımı yapılacak iller ise şöyle:
 
 
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
 
Ticaret Bakanlığı personel alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 
 
b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 
c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 
d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 
e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
 
f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak, Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
 

ETİKETLER

Ticaret Bakanlığı personel alımı Sözleşmeli muhafaza memuru memur alımı 2021 memur alımı ilanları personel alımı 2021 Ticaret Bakanlığı muhafaza memuru Sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.