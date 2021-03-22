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Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 20:56 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 20:56

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.


Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile AB  Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
 
Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler,  Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve  gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.
 
Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi,  yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin  sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli  görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
 
  
 

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