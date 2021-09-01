Ticaret Bakanı Muş'tan büyüme açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş büyüme rakamlarını değerlendirdi. Muş, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti." ifadelerini kullandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş büyüme rakamlarını değerlendirdi. Muş, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi.

Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır.

Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti.

İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi.

Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip.

Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.

İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı