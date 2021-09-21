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Ticaret Bakanı Muş: İlişkilerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz

NEW YORK (AA)  |  21 Eylül 2021 Salı - 8:51 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 8:54

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ABD gibi stratejik ortaklarıyla ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, gelecek dönemde ABD ile ikili ticareti ilgilendiren birçok konuda ve çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesi için birlikte yeni çözüm yolları bulacaklarına inandıklarını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında, Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) iş dünyası  temsilcilerinin iştirakiyle 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel gala  yemeği düzenlendi.
 
Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın geçmişte  küresel ve bölgesel sorunların gölgesinde kalmadan ciddi ekonomik atılımlar  yaptığını söyledi.
 
Türkiye'nin mevcut üretim ve ihracat kapasitesi, istikrarlı ve serbest  piyasası, risk yönetimdeki tecrübeli iş dünyası, güçlü girişimcileri, gelişmiş  lojistik ve inşaat altyapısı ile bölgesinin ticaret ve ekonomi merkezi konumunda  olduğunu belirten Muş, "Son 20 yılda gerek siyasi gerek ekonomik gerilimlerle  sınanan Türkiye ekonomisi yaşanan bütün zorlukları sağlıklı biçimde bertaraf etme  başarısı göstermiştir." diye konuştu.
 
"Türkiye'nin uzun vadeli vizyonu üretim ve ticaret üssü konumunu  pekiştirmektir"
Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nda  Türkiye'nin tek seferde 10 basamak yükselerek 33'üncü sıraya geldiğini  anımsatarak, ülkenin bugün açıklanan Küresel İnovasyon Endeksinde de 10 sıra  yükselerek en yüksek performans gösteren ülkelerden biri olduğunu aktardı.
 
Türkiye'nin ihracatının ilk defa son 12 aylık dönemde 200 milyar  doları aştığına dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:
"Türkiye ekonomisinin uzun vadeli vizyonu, dijital dönüşümünü  tamamlamak, en güncel üretim teknolojisine sahip olmak ve rekabet gücü yüksek,  lojistik ve hukuki altyapısı güçlü bir üretim ve ticaret üssü konumunu  pekiştirmektir. Biz ileriye doğru adımlarımızı atarken küresel ölçekte ABD gibi  stratejik ortaklarımızla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmeye devam  etmek istiyoruz. ABD ile önümüzdeki dönemde her düzeyde gerek ikili ticaretimizi  ilgilendiren birçok konuda gerek çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesini  teminen birlikte yeni çözüm yolları bulacağımıza inanıyoruz."
 
Muş, çalışmalarında Türk-Amerikan iş çevrelerinin de istekliliğini  gördüklerini, birlikte ilişkileri geliştireceklerinden şüphe duymadıklarını dile  getirdi.
 
"Potansiyelimizin daha fazlası olduğunun bilincindeyiz"
DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret  hacminin yeterli seviyede olmadığını ancak bu yıl makul bir dengeyle 25 milyar  dolarlık hedefe doğru gidildiğini söyledi.
 
Salgın koşullarına rağmen önceki senelere göre ticaret hacminde önemli  bir artış olduğuna işaret eden Olpak, "Potansiyelimizin daha fazlası olduğunun  bilincindeyiz ve bu amaçla ABD eylem planımızı da çok yönlü ve dinamik bir  perspektifle ele alıyoruz. Eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla iş dünyamıza  daha fazla destek olacağız." dedi.
 
Olpak, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin 7 eyalette komite yapılanmasına  sahip olduğunu belirterek, bu sayıyı öncelikle bu yıl sonuna kadar 13’e çıkarmayı  hedeflediklerini, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmindeki gerekli sıçramanın  yolunun eyalet merkezli yaklaşımdan geçtiğini kaydetti.
 
İş birliği alanlarını pekiştirme çağrısı
TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise ABD’nin Almanya’dan sonra  Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumuna yükseldiğini söyledi.
 
Yalçındağ, "Her iki ülkenin ekonomik gücüne baktığımızda, ikili  ticaretimizdeki 21 milyar dolar seviyesinin olması gerekenin çok gerisinde  seyrettiğini kabul etmek durumundayız." diye konuştu.
 
Çeşitli engellemelere ve baskılara rağmen başta Türkiye'nin milli  güvenliği olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenliği için savunma  sanayiinde atılan cesur adımların bazı dost ülkeler tarafından rekabet unsuru  olarak anlaşıldığını aktaran Yalçındağ, son dönemde bölgede yaşanan sorunlara  bakıldığında Türkiye’nin küresel bir oyuncu olarak öne çıktığını dile getirdi.
 
Yalçındağ, iki ülke arasında 70 seneye dayanan müttefiklik ruhuna  yakışır şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelin, dostluğumuzu  dünyanın dört bir yanında nice başarılarla birlikte taçlandıralım. Gelin, iş  birliği alanlarımızı pekiştirerek NATO’nun pazar payını artıralım, ortak  tehditlere karşı birlikte mücadele edelim." dedi.
 

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