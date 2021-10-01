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Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 16:19 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:34

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık." dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20  milyar dolar eşiğini aştık.
 
Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız." ifadelerini kullandı.
 

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