Tıbbi sekreterlik sıralama ve 2020 taban puanları ne? Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 4 Yıllık!

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite tercihi yapacak adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını araştırma başladı. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek. Peki, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Tıbbi sekreterlik taban puanları 2020 ve Tıbbi sekreterlik sıralama…

TYT ve AYT (YKS)’ye giren öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla 2020 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayımladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek. İşte Tıbbi sekreterlik sıralama ve 2020 taban puanları…

TIBBİ SEKRETERLİK SIRALAMA 2020 ve TABAN PUANLARI

Tıbbi sekreterlik sıralaması ve taban puanları YKS tercih kılavuzu üzerinden YÖK atlas programı üzerinden öğrenilebilecek.

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

YÖK ATLAS SIRALAMA VE TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU SIRALAMA VE TABAN PUANLARI