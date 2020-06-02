THY yurtdışı uçuşları (dış hatlar) – THY yurtdışı uçuşları ne zaman açılıyor? THY yurtdışı uçuşları 15 Haziran’da mı, 18 Haziran’da mı başlayacak?

THY yurtdışı uçuşlar ne zaman? THY dış hatlar ne zaman başlayacak? Soruları merak ediliyordu, THY tarafından yapılan açıklamayla merak edilen sorular cevap buldu. Corona virüs tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bugün de devam ediyor. Türk Hava Yolları 4 Haziran itibariyle iç hatlarda İstanbul'dan 34 şehre uçuşlarına başlayacağını açıklarken, dış hat seferlerinin de 18 Haziran itibariyle başlayacağı duyuruldu. İşte THY yurtdışı uçuş planı…

Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY dış hatlar ne zaman başlayacak? Soruları yanıtlandı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün,18 Haziran'dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirdi. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından THY tarafından belirlenen şehirlere uçuşlar sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından oluşturulan İGA Hijyen ekibi akıllı kasklarla yolcuların vücut ısıları ölçülüyor hem de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuluyor. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleme işlevi görüyor. THY uçuş planı…

DIŞ HAT SEFERLERİ 14 NOKTAYA BAŞLIYOR

Normalleşme sürecinin ardından iç hat seferlerine başlayan Türk Hava Yolları, 18 Haziran itibariyle de dış hat seferlerine başlayacak. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" dedi.

DIŞ HAT SEFERLERİ HANGİ ŞEHİRLERE YAPILACAK?

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da 4 Haziran’dan itibaren İstanbul’dan Türkiye’nin 34 iline sefer başlatılacağını açıkladı.

Bu tarihten THY, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’a uçuş başlatacak.

CHECK-İN’DE MESAFELİ İŞLEM

Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. Yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştiriliyor. Görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemleri yapıyor. Kabine büyük bagaj alınmazken yolcular valizlerini kontuarlarda görevlilere teslim ediyor.