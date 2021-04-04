Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.
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- THY uçağında bomba ihbarı! Resmi açıklama geldi
THY uçağında bomba ihbarı! Resmi açıklama geldi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) | 04 Nisan 2021 Pazar - 22:51 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 22:51