THY uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35de Atatürk Havalimanından havalandı. Uçak, Trabzon Havalimanına iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanına inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanına iniş yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanına saat 19.20de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yetkililer, Trabzon Havalimanındaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere Trabzona hareket edeceğini ifade ettiler.