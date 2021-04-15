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THY tüm Rusya seferlerin durdurdu

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 9:34 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 9:34

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu, bu dönemde Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı haftada iki sefer yapılacağını bildirdi.


THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın  resmi makamlarca alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu  çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya  Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup  uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet  değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı  çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız  acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."
 
  
 

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