11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 -1.18 EURO 10,1620 0.68
USD 8,6560 0.67 ALTIN 485,050 1.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY, Temmuz ayında 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:38 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 15:38

Türk Hava Yolları (THY) Temmuz ayı yolcu verilerine göre, söz konusu ayda 5,5 milyon yolcuya hizmet ederken, yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.


THY Basın Müşavirliği tarafından yayımlanan  Temmuz 2021 yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre,  5,5 milyon yolcuya hizmet veren havayolu şirketinin  dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti.  Aynı ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı. 
 
6 AYLIK DÖNEM VERİLERİ DE YER ALDI
 
Ocak-Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık verilere göre ise, THY bu dönemde yaklaşık 20,1 milyon yolcuya hizmet verdi.  Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 64,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemler içerisinde Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 073 bin 632 bin ton olarak gerçekleşti.   

ETİKETLER

Türk Hava Yolları THY Temmuz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.