THY Tarihi Forma isim yazdırma! 19 Mayıs'ta THY uçağına tarihi forma etkinliği! EURO 2020'ye adını yazdır!

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yeni bir etkinlik başlattı. THY tarafından gerçekleştirilen anlamlı çalışmada milyonların ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerine yazılacak. Peki, THY Tarihi Forma isim yazdırma etkinliğine katılım nasıl yapılır? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TYH uçağına nasıl isim yazdırılır? THY uçağı tarihi forma isim yazdırma linki!

Türk Hava Yolları'ndan (THY) anlamlı çalışma! THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 'THY Tarihi Forma isim yazdırma' etkinliği başlattı. Etkinliğe katılanların ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerine yazılacak. Peki, THY Tarihi Forma isim yazdırma etkinliğine nasıl isim yazdırılır? İşte THY uçağı tarihi forma isim yazdırma linki!

THY TARİHİ FORMA ETKİNLİĞİ!

Türk Hava Yolları (THY), ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Milyonlarca kişinin ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazılacak.

Bunun için, tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerinin iletilmesi yeterli olacak. Uygulama 23 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

UÇAĞIN KAPTANI BURAK YILMAZ OLDU!

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı.

Filmde, A Milli Futbol Takım Kaptanı Burak Yılmaz’ın anonsu yer alıyor.

“Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: hep birlikte, daha yükseğe!”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, vatandaşları, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımla birlikte olmaya davet etti.