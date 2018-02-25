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THY, Sierra Leone'yi uçuş ağına dahil etti!

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 9:44 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 9:44

Türk Hava Yolları (THY) Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a uçak seferlerini başlattı.


THY'nin dünyada uçtuğu 301. şehir olarak başlayan Freetown tarifeli  seferleri, İstanbul-Ouagadougou-Freetown–Ouagadougou-İstanbul güzergahında, salı  ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans icra edilecek.
 
Bu güzergahtaki ilk seferini gerçekleştiren THY uçağında yer alan THY  Genel Müdürü Bilal Ekşi ve beraberindekiler törenle karşılandı.
 
Ekşi, yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesine uçan havayolu  şirketi olarak başlattıkları Freetown seferleriyle uçuş ağlarını daha da  genişletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
 
Bilal Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Afrika'da en fazla noktaya sefer düzenleyen havayolu olma unvanımızı  güçlendirmeye devam ediyoruz. Afrika genelinde birçok ülkeden daha fazla faaliyet  gösteriyoruz. İki ülke arasındaki bağın her geçen gün kuvvetlenerek gelişeceğine  olan inancım tamdır. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da iki ülke arasındaki  dostluk bağlarının her türlü zorlu koşullarda güç kaybetmeksizin süreceğine  gönülden inanıyorum."
 
Gür ormanı, palmiyelerle çevrili kumsalları, büyüleyici  tarihi varlıklarıyla Sierra Leone'nin cazip bir ülke konumunda olduğunu belirten  Ekşi, "Sierra Leone önemli bir turizm ve ticaret merkezi olma yolunda hızla  ilerliyor. Geçmişte yıllık 100 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği Sierra  Leone'nin yeni başarılarına birlikte imza atabilmek amacıyla buradayız."  ifadelerini kullandı.
 
Afrika'ya verdiği özel önem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın kendilerine öncülük ettiğini vurgulayan Ekşi, şöyle konuştu:
 
"İstanbul'da yakın zamanda hizmete açılacak yeni havalimanı küresel  etkinliği önemli ölçüde artıracaktır. Zengin kültürel mirasımızdan aldığımız  güçle hizmet standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Afrika ile mevcut kültürel  bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendireceğiz."
 
Törene, Sierra Leone'nin Enerji Bakanı Henry O.Macauley, İçişleri  Bakanı Nanette Thomas ve Ulaştırma Bakanı Leonard Balogun Koroma da  katıldı.

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Türk Hava Yolları THY Sierra Leone uçuş ağı
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