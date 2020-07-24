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THY, sağlık çalışanlarına özel kampanyayı bir ay daha uzattı

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 15:27 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 15:27

Corona virüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan Türk Hava Yolları (THY) kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı.


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı.  Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi.
 
8 Haziran tarihi itibariyle  sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin  başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor. 
 

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THY sağlık çalışanı özel kampanya
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