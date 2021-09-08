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THY resmen ilan etti! 23 Eylül'de başlıyor

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 11:53 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 11:53

Türk Hava Yolları (THY), 23 Eylül'den itibaren Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak.


Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna, Facebook'tan  yaptığı açıklamada, uçuşların haftada 5 kez düzenleneceği bilgisini verdi.
 
THY'nin 23 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Mikolayiv kentinden  İstanbul'a uçmaya başlayacağını açıklayan Barna, "Dünyanın en büyük hava  yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan  İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."  dedi.
 
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mikolayiv, ülkenin önemli liman  şehirleri arasında yer alıyor.
 

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