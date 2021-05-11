THY, nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Nisan ayında yolcu 2,4 milyon yolcu, 153 bin 798 ton kargo ve posta taşıdı.THY'nin Ocak ve Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde taşıdığı yolcu sayısı ise, 8,9 milyona ulaştı

THY Basın Müşavirliği, Nisan ayı yolcu, kargo ve posta verilerini paylaştı. Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını kademeli olarak artıran havayolu şirketi, Nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşırken, yolcu doluluk oranı dış hatlarda yüzde 57,1, iç hatlar yüzde 68,9 olarak gerçekleşti. Nisan ayında taşınan kargo ve posta hacmi ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,2 artarak 153 bin 798 tona ulaştı.

4 AYLIK DÖNEMDE DOLULUK ORANI YÜZDE 61