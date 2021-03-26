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THY'nin yeni yönetim kurulu üyesi Murat Şeker oldu

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 22:20 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 22:20

Türk Hava Yollarının (THY) Olağan Genel Kurulu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Murat Şeker, yönetim kurulu üyesi oldu.


THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği toplantı sonunda şirkette beş yıldır Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcılığı görevini yürüten Şeker, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 

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Türk Hava Yolları Doç. Dr. Murat Şeker Olağan Genel Kurulu
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