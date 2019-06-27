THY'nin rüya uçağının adı belli oldu!

Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına "Maçka" ismini verdi. THY, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik.İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasını yaptı.

