THY'nin ocak ayı uçuş planı belli oldu

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre durduran 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının (THY) 2021 yılı ocak ayı uçuş planı belli oldu.

Salgın nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından Haziran ayı itibariyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY , 2021 yılı Ocak ayında belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil etti. Gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Ocak ayında Türkmenistan'da Aşkabat, Abu Dabi, Yunanistan 'da Atina ve Selanik, Bahreyn Irak 'ta Basra, İran 'da Meşhed ve Şiraz, İtalya 'da Napoli, Fas'ta Marakaş, Moğolistan 'da Ulanbator ve Endonezya 'da Bali'ye uçuş seferleri başlatmayı planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda ise şöyle denildi: