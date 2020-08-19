19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.58 EURO 8,8130 0.09
USD 7,3700 -0.04 ALTIN 474,900 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'nin Mali'ye giden yolcu uçağı Nijer'e yönlendirildi

DHA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 0:33 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 0:33

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri darbe girişimi nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından Nijer'e yönlendirildi.


THY'nin TK-543 sefer sayılı İstanbul-Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından Mali'deki askeri darbe nedeniyle Bamako Modibo Keita Airport Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı.
 
İSTANBUL'A DÖNÜŞ SEFERİ DE NİJER'DEN 
 
Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın Nijer'in başkenti Niamey Havalimanı'na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da yine Niamey(Nijer)'den gerçekleşeceği öğrenildi.

ETİKETLER

Türk Hava Yolları Bamako Nijer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.