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THY'nin Boeing 737 MAX tipi iki uçağı yeniden uçuşlara başlıyor

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) |  29 Mart 2021 Pazartesi - 13:05 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 13:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçuş emniyeti gerekçesiyle uçuşlarını durdurulmasının kararını aldığı ve iki yıldır park halinde bekletilen Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar yeniden seferlere başlıyor. Türk Hava Yolları (THY) Nisan ayı itibariyle iki uçağı seferlere başlayacak.


Boeing 737 MAX 8 tipi uçağının 2019 yılında 5 ayda iki kez düşmesinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçuş emniyeti gerekçesiyle bu uçakların uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Bunun üzerine Türk Hava Yolları, aynı gerekçeyle 13 Mart 2019 yılında 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar ticari seferden çektiklerini açıklamıştı. THY, iki yıldır park halinde beklettiği TC-LCA ve TC-LCE kuyruk tescilli Boeing 737 MAX tipi iki uçağını Nisan ayı itibariyle operasyonlara dahil edecek.
 
NE OLMUŞTU?
 
10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.

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THY Boeing 737 MAX uçak
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