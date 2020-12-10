THY, Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Kasım ayında 2 milyon yolcuya hizmet verirken, yüzde 62,2 doluluk oranı ile uçtu. Kasım ayı rakamlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları Kasım ayanda yüzde 62,2 doluluk oranını yakaladı. Pandemi nedeniyle azalan uçuş ve yolcu sayılarına rağmen Türk Hava Yolları Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı.