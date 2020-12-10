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THY, Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı

İHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 13:59 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:59

Türk Hava Yolları (THY) Kasım ayında 2 milyon yolcuya hizmet verirken, yüzde 62,2 doluluk oranı ile uçtu. Kasım ayı rakamlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.


  Türk Hava Yolları Kasım ayanda yüzde 62,2 doluluk oranını yakaladı. Pandemi nedeniyle azalan uçuş ve yolcu sayılarına rağmen Türk Hava Yolları Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı.
 
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Covid-19 salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız yüzde 62,2 olarak gerçekleşti. 132 bin 667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi. 

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