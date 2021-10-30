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THY ikram servisini yarın yeniden başlatıyor

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 10:27 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 10:27

Türk Hava Yolları, kıtalar arası business class uçuşlarında ikram servisini yarından itibaren yolcularına yeniden sunmaya başlıyor.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, seyahat sağlığı ve  güvenliğini ön planda tutarak, misafirlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran  THY, uçak içi ikramlarıyla da güzel günlere dönüşünü sürdürüyor.
 
Her gün yüz binlerce yolcusunu Türk misafirperverliği ile gökyüzünde  ağırlayan bayrak taşıyıcı havayolu, 31 Ekim Pazar günü itibariyle kıtalar arası  business class uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor.
 
Yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25  Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan  tedbirlerin etkisiyle yolcularla yeniden buluşacak.
 
Küresel taşıyıcı, kıtalar arası business class uçuş ikramlarına  yolcuları için özel hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile  başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek.
 
Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek  servisleri, bulutların üzerindeki eşsiz manzaralı restoranlarda "uçan aşçılar" tarafından sunulacak.
 
Uçuşunu gece gerçekleştiren yolcular "Dine on Demand" ile seçimlerini  yaptıklarında, istedikleri saatte lezzetli ikramları tadabilecekler.
 
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, "Yarın akşam yemeğinizi Miami manzaralı uçağımızda mı yoksa Tokyo  manzaralı uçağımızda mı almak isterdiniz? Türk ve dünya mutfağının eşsiz  lezzetleri, kıtalar arası uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle yeniden  buluşuyor" ifadelerini kullandı.

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Türk Hava Yolları THY business class ikram servisi
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