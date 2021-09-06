Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül'de Türkiye yeni bir döneme başladı. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Peki, THY iç hatlar PCR testi gerekli mi? Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu, PCR testi zorunlu mu?

Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Aşısı tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden 48 saat içinde sonuçlanmış negatif PCR testi istenecek. PCR testi düzenlemesi 18 yaş ve üstü vatandaşlar için geçerli olacak. İşte detaylar…

YURTİÇİ UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

PEGASUS DA UYARDI

Öte yandan Pegasus Hava Yolları da yurttaşları yeni önlemler konusunda uyardı. Pegasus’tan ‘6 Eylül tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımız için tüm misafirlerimizin dikkatine’ ifadelerilye yapılan açıklamada şöyle denildi:

6 Eylül’den itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hatlarda seyahat edecek misafirlerimizin AŞI veya PCR testi sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu tarihten önce HES uygulamanızdaki gerekli izinlerinizin açık olduğundan emin olunuz.

Check-in esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilerinizi anlık olarak kontrol edilecektir.