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THY ekim ayı uçuş planını duyurdu

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 16:46

Türk Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi. Uçuş planına yeni destinasyonlar eklendi.


Türk Hava Yolları (THY) ekim ayı uçuş planını güncelledi.
 
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, 24 Ekim tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."
 

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