THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.
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THY duyurdu: En yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşılacak
24 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:56 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 21:56