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THY'den yoğun sefer açıklaması!

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 13:38 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 13:38

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, yeni destinasyon ve uçaklarla salgın dönemi öncesinden daha yoğun sefer yapacaklarını bildirdi.


 THY'nin, 4 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği 863 uçuşla son 15 ayın  en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşmasıyla ilgili açıklama yapan Aycı, bu  başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Aycı, "Aynı anda bulutların üzerinde olan THY uçaklarının sayısı  arttıkça mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi  döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz  yeni nesil uçaklarımızla çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun  uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle  türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türkiye’nin Türk Hava Yolları güzel  günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor." değerlendirmesini yaptı.
 
2021 yılının ilk 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş  gerçekleştiren havayolu olan ve dün gerçekleştirdiği 863 uçuşla son 15 ayın en  yüksek günlük uçuş sayısını aşan THY, 2020'yi Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat,  165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı.
 
Salgın nedeniyle 2020'de, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz eden  ve yolcu sayısında yüzde 62 ile en az düşüş yaşayan şirket, network taşıyıcılar  arasında yüzde 71'le en yüksek doluluk oranına sahip olmuştu.
 
Turkish Cargo
 
2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,6 olan pazar payını 4,8'e yükselten ve  yine sektörün en başarılı markaları arasında yer alan Turkish Cargo, sektör  ortalamasının yüzde 63,4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82,2'ye  ulaşmıştı.
 
Turkish Cargo, kargo uçağı filosuna ek olarak THY'nin 18 adet yolcu  uçağını da kargo taşımalarında kullanıyor

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THY sefer salgın dönem
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