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THY'den yeni uygulama! Tamamen ücretsiz

25 Nisan 2021 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 18:04

Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, Companion Entertainment uygulamasıyla televizyon programı, film ve müziklere erişebilecek.


THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yolcular uçuş öncesinde uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecek ve kendisine televizyon programı, film ve müzik seçerek liste oluşturabilecek.
 
Companion Entertainment uygulaması, yalnızca seçili uçaklarda kullanılabilecek.
 
Yolcular cihazlarını senkronize ettikten sonra kişisel çalma listeleri haricinde cihazlarını koltuk arkası ekranı kontrol etmek, canlı televizyon izlemek için ikinci bir ekran yerine uçuş haritasıyla uçuşu takip etmek için de kullanılabilecek.

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Türk Hava Yolları Companion Entertainment film
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