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THY'den yeni karar! Ve başladı

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:04 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 14:04

Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Mart 2020'de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri 14 ay sonra yeniden başladı.


THY'nin yeniden seferlere başlaması nedeniyle Gence Havalimanı'nda  düzenlenen törene Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali  Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri  ve uçuş ekibi katıldı.
 
Başkonsolos Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin  Nahçıvan bağlantılı İstanbul-Gence-İstanbul uçak seferlerinin yeniden  başlamasıyla Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den Türkiye'ye doğrudan  ulaşım bağlantısının kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
 
Öztürk, bu uçuşun Türkiye ve bölgedeki ticaret ve turizme olumlu  katkıda bulunacağını kaydetti.
 
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasına  geçilmesi nedeniyle salgın sonrasında bu uçuşlarda yoğunluk yaşanabileceğini  belirten Öztürk, gelecekte haftalık uçuş sayısının artırılmasının gündeme  gelebileceğini ifade etti.
 
THY Gence Temsilcisi Peçe, yeniden başlayan İstanbul-Gence  seferlerinin önceki yıllarda olduğu gibi haftada iki defa cumartesi ve salı  günleri İstanbul-Gence-Nahçıvan-İstanbul ve İstanbul-Nahçıvan-Gence-İstanbul  şeklinde yapılacağını bildirdi.
 

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THY Gence uçuş
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