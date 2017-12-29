THY’den yeni hamle

Hava kargo taşımacılığında hedef büyüten Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing’e 2018 yılında teslim edilmek üzere yüksek kapasiteye sahip üç adet B777-200LRF tipi kargo uçağı sipariş etti.

