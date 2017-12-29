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THY’den yeni hamle

İHA |  29 Aralık 2017 Cuma - 21:27 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 21:27

Hava kargo taşımacılığında hedef büyüten Türk Hava Yolları (THY), ABD’li uçak üreticisi Boeing’e 2018 yılında teslim edilmek üzere yüksek kapasiteye sahip üç adet B777-200LRF tipi kargo uçağı sipariş etti.


Geçtiğimiz haftalarda filosuna iki adet Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı katan Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, hava kargo kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda ABD’li uçak üreticisi Boeing’e, 2018 yılının son çeyreğinde teslim almak üzere yüksek taşıma kapasitesine sahip 3 adet B777-200LRF tipi kargo daha uçağı sipariş verdi.
 
2018 bitmeden uçaklar filoya katılacak
 
THY, yeni uçak siparişini Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, 2018 yılının Eylül, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir” bildiriminde bulundu.
  

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