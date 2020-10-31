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THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:11

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İzmir kalkışlı ve varışlı bilet alan yolcuların ücretsiz bilet değişimi yapabileceğini duyurdu.


THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, deprem nedeniyle düzenlenmiş biletler için yolculara bazı haklar tanındığını açıkladı. 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletler 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.
 

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