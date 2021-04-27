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THY'den tam kapanma açıklaması!

27 Nisan 2021 Salı - 0:10 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 0:11

Türk Hava Yolları (THY), salgın tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararı sonrası, söz konusu tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.


Türk Hava Yolları (THY), corona virüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
 
THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 
 
"29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
 
Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.
 

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