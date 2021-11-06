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THY’den sis uyarısı: İptal veya gecikmeler yaşanabilir

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:33 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 10:33

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul ve Ankara’da etkisini gösteren yoğun sis ile ilgili açıklama yaptı. Üstün, yoğun sisin Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda operasyonları etkilediğini belirterek, “Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir” diye konuştu.


İstanbul ve Ankara'da yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis ile ilgili açıklama yaparak, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda operasyonların etkilendiğini bildirdi.
 
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
"UÇUŞLARDA GECİKMELER YAŞANABİLİR"
 
"İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız."  (Sabah)
 

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