14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.409 2.24 EURO 9,6900 -0.07
USD 8,0880 -0.21 ALTIN 451,010 -0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması

DHA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 17:57 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 17:57

Türk Hava Yolları(THY), koronavirüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından uçuşların askıya alındığını ve anlaşma gereği pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer Moskova'ya sefer düzenleneceğini açıkladı.


Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferi yapılmasını yasaklamasının ardından, tarifeli uçuşlar da haftada iki ile sınırlandırılmıştı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yolculara yönelik olarak yapılan duyuruda, "Resmi makamlarca alınan karar uyarınca 15.04.2021 ile 01.06.2021 tarihleri arasındaki Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.

ETİKETLER

Türk Hava Yolları koronavirüs uçuş
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.