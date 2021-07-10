THY'den maaşlara zam! Açıklama geldi, yüzde...

THY'den maaş zammı açıklaması geldi. Türk Hava Yolları (THY), yetkili çalışan sendikası Hava-İş(Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) ile 2021 yılının ikinci altı aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşma sağladı. Buna göre THY çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak ifade edilen koronavirüs salgınının tüm çalışanları ile birlik içinde yönetildiği vurgusu yapılırken, şirketin, yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021 yılının ikinci altı aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşma sağladığı belirtildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanlarının, yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacağı duyuruldu. Toplam yüzde 18,45 olarak yansıyacak zam oranının Türkiye'de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı çalışanlarını kapsayacağı bildirildi.

"GÜNEŞ BİZİM İÇİN YENİDEN DOĞUYOR"

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi. Aycı, "Kovid-19 salgını havacılık endüstrisi için tsunami etkisi yaratırken Türk Hava Yolları tüm çalışanlarının çabası ve fedakârlığıyla güçlü durmayı başardı. Çünkü biz iş arkadaşı olmanın ötesinde büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdi bu karanlık dönemde üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Şimdi ise güneş bizim için yeniden doğuyor. Yakın gelecekte çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve başta Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Kemal Tatlıbal olmak üzere yetkili sendika temsilcilerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, THY'yi ve çalışanlarını salgının yıkıcı ekonomik etkilerinden korumak amacıyla 2020 yılının ekim ayı itibarıyla önemli tedbirler alındığı ve bu kapsamda, şirket ile yetkili çalışan sendikası Hava-İş yaklaşık 25 bin Türk Hava Yolları çalışanının ücretlerini yeniden düzenleyen bir protokolün imzalandığı; protokolde, istihdamın kesintisiz devamının sağlanması ve şirket gelir ve gider dengesinin korunmasının amaçlandığı hatırlatıldı.