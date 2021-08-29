THY'den kritik uyarı! O tarihten sonra...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı! Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."
Lütfen not alalım.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 29, 2021
İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.