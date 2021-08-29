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THY'den kritik uyarı! O tarihten sonra...

29 Ağustos 2021 Pazar - 13:57 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 13:57

Türk Hava Yolları'ndan önemli bir açıklama yapıldı. 6 Eylül'den sonra uçuşu olan yolcular uyarıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı! Ekşi, 6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.


Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla THY yolcularını uyardı! Ekşi, 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
 
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;
 
"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."
 
 

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