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THY'den flaş uyarı! Yolcular artık...

09 Haziran 2020 Salı - 14:57 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 14:57

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada uçuşu olan yolcular için önemli bir uyarıda bulunuldu. Yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanları gelmeleri gerektiği bildirildi.


Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarının altı önemle çizildi.
 
Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:
 
“Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.
 
Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın.
 
Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz.”
 

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THY uçuş havaalanı
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